Foștii conducători ai lui Galatasaray, mesaj pentru actualii oficiali, după ce au aflat despre situația lui Mircea Lucescu

Ahmet Ozdogan, fost director al clubului CimBom, a avut cuvinte de laudă la adresa legendarului antrenor român și a transmis că antrenorii care au mai trecut pe la Galatasaray de la Lucescu și până în prezent ar trebui să se inspire de la tehnicianul român, mai ales în ceea ce privește gestionarea bugetului de transferuri al clubului.

”Lucescu este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria lui Galatasaray. Pe lângă succesele antrenorilor, trebuie să analizăm și cât buget au cheltuit. Ce realizări au obținut și cu ce bugete?

În opinia mea, Lucescu este unul dintre cei mai buni antrenori care au fost la Galatasaray. A obținut succes cu sume modeste și, în același timp, a fost un antrenor foarte valoros. Din punctul meu de vedere, a avut contribuții foarte mari pentru Galatasaray.

Ar fi trebuit oare ca Lucescu să continue la Galatasaray? Conducerea de atunci a decis să nu continue colaborarea. Răposatul Özhan Canaydın a luat acea decizie.

Unul dintre aspectele de bază la care ar trebui să se uite astăzi cei de la Galatasaray este următorul: cu ce loturi și cu ce bugete a obținut acest antrenor acele succese?

Lucescu este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria Galatasaray. Sper ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Sper să se facă bine”, a spus Ahmet Ozdogan.

Despre Mircea Lucescu a vorbit și Necati Demirkol, și el trecut prin conducerea lui Galatasaray. La fel ca Ozdogan, Demirkol a lăudat felul în care Lucescu a condus-o pe Galatasaray spre succes, ținând cont totodată de situația financiară a clubului.

”După plecarea lui Lucescu, Galatasaray a traversat o perioadă dificilă atât din punct de vedere economic, cât și sportiv. Era o persoană modestă, care înțelegea foarte bine economia sportului, avea relații excelente cu jucătorii și cu clubul, era departe de aroganță și ego și își făcea meseria așa cum trebuie. În acest fel a avut succes și la Galatasaray.

Sezonul în care a plecat de la Galatasaray nu a fost acceptat ușor de mulți suporteri, inclusiv de mine. Mai mult, în acel sezon a făcut campioană echipa noastră rivală, ceea ce a reprezentat un mare handicap pentru Galatasaray. După plecarea lui, clubul a trecut printr-o perioadă dificilă atât din punct de vedere economic, cât și sportiv, iar povara datoriilor a crescut.

Lucescu a reușit, cu loturi limitate și bugete restrânse, să ajungă în turul al doilea al Ligii Campionilor. De asemenea, a câștigat Supercupa UEFA, eliminând o echipă foarte importantă, greu de învins, precum Real Madrid. Îl amintim întotdeauna cu respect și considerație”, a adăugat Demirkol.