O parte dintre echipe au transferat deja jucători, însă, fără îndoială, vor exista și plecări.

Alex Dobre, următorul jucător care poate pleca pe o sumă uriașă din Superliga?!

Zilele trecute, Louis Munteanu, unul dintre cei mai apreciați jucători din campionat a fost vândut de către CFR Cluj în MLS, la D.C. United.

În urma acestei mutări, clubul din Gruia va încasa în jurul sumei de zece milioane de dolari, cu tot cu bonusuri, în timp ce unele surse scriu că mutarea depășește această sumă.

Un alt jucător care le-a furat ochii unor cluburi importante este Alexandru Dobre, extrema celor de la Rapid. Recent, s-a vehiculat că Dobre ar fi pe lista celor de la Utrecht, care ar fi venit să îl urmărească pe atacant la derby-ul cu FCSB, scor 1-2, partidă în care a marcat pe final, de la 11 metri.

Robert Niță, fostul jucător al Rapidului, este convins că Dobre poate face față într-un campionat mai puternic, însă consideră că atacantul trebuie în primul rând să câștige un trofeu cu formația giuleșteană înainte de a se gândi la un transfer.

”Dobre este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul intern, este un marcator, este un jucător care, din punct de vedere fizic, poate face față fără probleme în campionate mai puternice, dar, din punctul meu de vedere, Dobre are de câștigat un trofeu cu Rapid, iar apoi se poate gândi și mai departe.

E un jucător care a intrat de curând în anturajul echipei naționale, este unul dintre liderii Rapidului, cifrele sunt de partea lui, este marcator, este locomotiva Rapidului de multe ori și cred că ar trebui să consolideze poziția Rapidului, să facă pasul spre titularizare la echipa națională și după aceea să se gândească la plecare”, a spus Robert Niță în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.