"Fashion is here!" Noul coleg al lui Ianis Hagi, prezentat genial de Rangers :))

Rangers continua sa fie activa pe piata transferurilor.

Formatia la care Ianis Hagi evolueaza de un an si jumatate, Rangers, a reusit sa intrerupa suprematia celor de la Celtic in prima liga scotiana, adjudecandu-si primul titlul dupa 10 ani de pauza, in care doar marea rivala a triumfat.

Rangers a reusit sa-l aduca pe John Lundstram, un mijlocas englez care a evoluat ultima data pentru Steffield United, in Premier League, iar acum formatia condusa de Steven Gerrard si-a gasit si atacant, din prima liga belgiana, de la Oostende.

"Fashion is here" este descrierea pe care au folosit-o scotienii pentru a-l prezenta pe jucatorul zambian, Fashion Sakala, care nu a costat-o nimic pe Rangers, fiind liber de contract, la fel ca John Lundstram, prima achizitie a sezonului.

???? Fashion Is Here! ???? Welcome, Fashion Sakala. pic.twitter.com/iNZQ0TMRI4 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 15, 2021