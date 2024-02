Abha Club, cu portarul român Ciprian Tătărușanu integralist, a pierdut duminică seara, scor 2-3, meciul cu Al Feiha din deplasare, contând pentru etapa a 21-a din Arabia Saudită.

Deși Abha a jucat în superioritate numerică încă din minutul 4 și a deschis scorul în minutul 29, din penalty, prin Grzegorz Krychowiak, gazdele au revenit pe tabela de marcaj.

O lovitură liberă executată magistral de Abdelhamid Sabiri (45+1) și dubla lui Fashion Sakala (70 și 89) au dus scorul la 3-1, coechipierii lui Ciprian Tătărușanu reducând din diferență în prelungiri, prin Ahmed Abdu Jaber (90+6).

