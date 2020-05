Exista CSA si in BRAZILIA! :) Ce super jucator a trimis in Europa si care e super povestea clubului

Centro Sportivo Alagoano, CSA-ul brazilian la care a fost legitimat Deco si care a disputat o finala de Cupa CONMEBOL in 99

Cosmin Craciun

Nascut in Brazilia acum 42 de ani, Deco a fost unul dintre cei mai buni mijlocasi din Europa, pe vremea cand evolua pe batranul continent. Dupa ce s-a transferat in Portugalia, mijlocasul s-a indragostit de aceasta tara si a fost cucerit de oportunitatile care i s-au oferit, asa ca a facut tot posibilul sa obtina cetatenia. In 2002 a devenit portughez cu acte in regula si a ales sa reprezinte poporul lusitan la nivel international.

Deco are un palmares care poate face invidiosi foarte multi fotbalisti. Chiar daca FC Porto este clubul alaturi de care a cunoscut succesul in Portugalia si, totodata, echipa care l-a ajutat sa se faca remarcat in ochii granzilor europeni, Deco a fost adus in tara lui Eusebio de catre Benfica! Pentru alb-rosii, insa, el n-a jucat nici macar un minut. Interesant este ca, pentru a-l transfera pe Deco, Benfica a avut de negociat cu un alt club pentru care braziliano-portughezul n-a jucat nici macar un meci oficial: CSA. Nu, nu este vorba despre Clubul Sportiv al Armatei, ci despre CSA-ul din Brazilia.

Centro Sportivo Alagoano este clubul de la care Benfica il cumpara pe Deco in vara lui 1997, fara a-l pastra insa la prima echipa. Fotbalistul era imediat cedat la satelitul Alverca, in urma deciziei lui Graeme Souness, tehnicianul scotian care pregatea pe atunci formatia din Lisabona. Capitol foarte scurt in cariera lui Deco, perioada de la CSA a fost totusi una importanta. Desi s-a format la Nacional si Corinthians, Deco ajunsese la CS Alagoano inainte de a face pasul catre fotbalul mare din Europa. N-a apucat sa joace in partide oficiale pentru brazilieni, dar acestia l-au ajutat sa atraga atentia unui club imens, iar el le-a intors favorul peste ani, aducand in lumina reflectoarelor un club cu o istorie ce prezinta amanunte iesite din comun.

CSA-ul brazilian nu are probleme de identitate si este o echipa care s-a infiintat acum 106 ani. Chiar daca nu are vreun palmares impresionant si nu este in niciun caz unul dintre marile cluburi braziliene, CSA a reusit sa promoveze in 2018 in prima liga din tara cafelei. N-a rezistat pe prima scena decat un sezon, iar acum evolueaza in divizia secunda. De-a lungul istoriei sale, CSA a avut participari remarcabile in Copa CONMEBOL, echivalentul Cupei UEFA pentru zona Sud Americana, intre 1992 si 1999. La ultima editie a acestui trofeu, in 1999, CSA a ajuns in finala. In ultimul act al competitiei, brazilienii aveau de infruntat pe Talleres de Cordoba. Talleres este un club argentinian pentru care, in prezent, joaca si Dayro Moreno, fostul jucator al celor de la FCSB.



CSA avea sa piarda finala disputata in dubla mansa, cu 4-5 la general. Pentru un club deloc obisnuit cu performantele, CSA a avut un traseu remarcabil in acel sezon si clubul inca se mandreste cu finala disputata in 1999, chiar daca aceasta a avut loc intr-o competitie care nu mai exista in prezent.

Trebuie spus ca Alagoas, unde activeaza si CSA, este o regiune foarte importanta pentru Brazilia, inclusiv din punct de vedere fotbalistic. Aceasta zona are una dintre cele mai mari densitati de locuitori din tara, ceea ce a condus de-a lungul vremii la aparitia foarte multor tineri fotbalisti talentati si cu potential de a face cariera in Europa. Printre acestia, se numara si Roberto Firmino, varful lui Liverpool. Format de Club de Regatas Brasil, formatie ce reprezinta cel mai mare rival al celor de la CSA, Firmino a castigat trofeul UCL alaturi de cormorani si se pregateste sa cucereasca si titlul in Premier League. Alti fotbalisti care au crescut in zona Alagoas sunt Pepe, fundasul care a facut istorie pe Bernabeu, dar care acum joaca la Porto, Willian Jose de la Real Sociedad, dar si Luiz Gustavo, mijlocasul legitimat acum la Fenerbahce. In zona Alagoas exista si un campionat regional, pe care CSA l-a castigat de 39 de ori, ceea ce o face sa fie cea mai titrata echipa din istoria competitiei. Rivalii de la CRB sunt pe 2, cu doar 30 de trofee.



Pentru CSA, miza pare a fi in continuare formarea de jucatori brazilieni, lucru dovedit si de lipsa fotbalistilor straini din lotul echipei. Doar paraguaianul Richard Franco nu se supune acestei reguli, insa acesta este doar imprumutat la club. Cel mai valoros jucator al echipei este portarul Caique, imprumutat pana in toamna lui 2020 de la Esporte Clube Vitoria. In varsta de doar 22 de ani, goalkeeperul a evoluat pentru Vitoria in sezonul precedent al primei ligi din Brazilia si poate fi unul dintre candidatii pentru un transfer in Europa. Caique are si cinci convocari la nationala de tineret a Braziliei, astfel ca potentialul sau este unul ce ar putea atrage interes in viitor.

