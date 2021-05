EXCLUSIV | Razvan Lucescu a spus tot! Cum ar fi putut antrena in Italia si de ce a semnat cu PAOK

Razvan Lucescu, noul antrenor al lui PAOK a vorbit despre ofertele pe care le-a primit din Italia.

Lucescu jr. a avut discutii cu Sampdoria si Parma pentru a le prelua in vara aceasta, insa crede ca lipsa de rabdare l-a determinat sa aleaga cat mai repede o varianta pentru a reveni in fotbal si atunci a ales sa mearga la PAOK unde a existat negocieri mai concrete.

"Am avut sperante, probabil ca daca as fi avut mai multa rabdare in aceasta perioada, as fi avut o sansa importanta sa ajung acolo in Italia, dar fiind liber de pe 14 februarie, s-au adunat cateva zile in afara terenului si am inceput sa simt o nerabdare. Voiam sa stiu ce fac, sa imi stabilesc viitorul si sa ma apuc de treaba, sa revin, acesta este unul dintre motivele care m-a determinat sa aleg repede", a declarat Razvan Lucescu, in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, in direct la PRO X.