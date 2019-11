Esti fan Cristiano Ronaldo? Iata topul celebritatilor care-l sustin pe portughez

Ronaldo este fara doar si poate unul dintre cei mai iubiti sportivi din lume.

Acest lucru se demonstreaza atat in social media cat si la meciurile lui Juventus si ale nationalei, dar iata ca Ronaldo este iubit si de cele mai importante celebritati.

Uasin Bolt - A declarat ca este fan declarat al lui Ronaldo, dar si Zidane se numara printre favoritii sai.

Rihanna - S-a afisat in nenumarate randuri alaturi de fotbalisti printre care si Neymar, dar Ronaldo ramane favoritul sau.

LeBron James - LeBron si Cristiano au contracte full-time oferite de Nike. Portughezul l-a fermecat pe starul din NBA cu golul sau din foarfeca contra lui Juve in Champions League.

Arnold Schwarzenneger - Actorul l-a numit pe Ronaldo un "terminator al fotbalului".

Priyanka Chopra - Faimoasa actrita din India este o mare fana a lui Cristiano. Chiar l-a invitat pe acesta la o petrecere pe care a organizat-o in 2015.

Will Smith - Neymar este mare fan Will Smith, dar actorul il prefera pe Ronaldo cand vine vorba despre fotbal.

Rafa Nadal - Cristiano Ronaldo a fost unul dintre invitatii de lux la nunta jucatorului de tenis.

Robbie Williams - Cei doi impart aceasi filosofie. "Nu cred ca Ronaldo joaca in acest fel pentru ca incaseaza 250 de mii de lire saptamanal. Ar face acelasi lucru si daca ar lua 250 de lire.", spunea artistul in 2012.

Conor McGregor - Cei doi sunt buni prieteni: "Cristiano este un om, un sportiv si un antreprenor senzational", spunea luptatorul.

Jennifer Lopez - Cei doi au fost vazuti in mai multe randuri impreuna.

Toate aceste lucruri nu sunt intamplatoare. Ronaldo este cel mai urmarit fotbalist in social media.