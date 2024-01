Cele patru cuvinte spuse de Pep Guardiola înainte de revenirea din Newcastle - Manchester City. Eroul Oscar Bobb a dezvăluit tot

Cetățenii au deschis scorul prin Bernardo Silva, în minutul 26, iar apoi a fost egalată şi chiar condusă după golurile marcate pentru gazde de Isak (minutul 35) şi Gorden (minutul 37) .

În ultimele 30 de minute a intrat în scenă Kevin de Bruyne, revenit pe teren după o pauză de cinci luni. Belgianul a egalat pentru Manchester City în minutul 74 şi a pasat decisiv la golul care a adus cele trei puncte, în minutul 90+1, pentru Oscar Bobb.

Manchester City ocupă locul doi în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Newcastle este pe 10, cu 29 de puncte. Lider este Liverpool, care are 45 de puncte.

Secretul revenirii lui Manchester City

La finalul partidei, norvegianul de 20 de ani a vorbit despre victoria importantă pe care a obținut-o echipa sa, dar și despre discursul lui Pep Guardiola înainte de a-l introduce pe teren.

"Go out and score" (Mergi și marchează) au fost cele patru cuvinte spuse de tehnicianul iberic lui Oscar Bobb.

"Este un sentiment incredibil. Este un vis de o viață, să joc în Premier League. Fac asta cu cea mai bună echipă din lume, nici nu pot să explic.

I-am mulțumit lui De Bruyne pentru pasă. Este singurul din lume care poate face asta, să joc cu el este minunat. Este un băiat simpatic. Ne ajută pe cei tineri foarte mult, să-l avem înapoi e incredibil", a spus Oscar Bobb, citat de The Mirror.