Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. A fost a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu, iar în presa din Polonia s-a pus deja problema demiterii antrenorului român.



Edi Iordănescu refuză să vorbească despre demisia de la Legia Varșovia

În ciuda numeroaselor critici primite în Polonia, Iordănescu a anunțat ferm că nu se gândește să demisioneze de la Legia. Antrenorul a dat vina pe numeroasele greșeli individuale ale jucătorilor săi, iar la conferința de presă de după joc le-a prezentat scuze fanilor.



"Din fericire, experiența mă ajută să fiu încrezător acum în ceea ce privește postul meu. Nu am venit aici de la o echipă din liga a treia, ci am venit cu multă experiență. Am antrenat la echipe care au câștigat trofee, am antrenat o echipă națională, deci nu îmi este teamă.



Bineînțeles că nu pot să îi influențez eu pe cei care iau decizii la club, dar nu viitorul meu e important acum. Cel mai important e viitorul clubului. Sunt și eu nervos, frustrat, însă important e viitorul clubului și fericirea fanilor. Le prezint scuzele pentru că i-am făcut să treacă prin astfel de situații în ultima perioadă.



Suntem un club care are nevoie și vrea să câștige trofee. Nu avem voie să practicăm un joc defensiv, ci un fotbal proactiv în care să controlăm jocul și să câștigăm. Dacă doar controlăm meciurile, dar nu arătăm eficiență la finalizare, atunci totul e degeaba.



Sunt aici de patru luni și nu mi-am acuzat niciodată jucătorii. Îmi asum pe deplin responsabilitatea, dar cu asemenea naivități în joc nu vom putea niciodată să câștigăm titlul. Unele lucruri le pot influența, altele nu. Dacă Zaglebie intră de trei ori în careul nostru, înscrie două goluri și mai luăm și un cartonaș roșu, atunci asta nu e ceva ce se vede prea des", a spus Iordănescu, potrivit legia.net.

Piatkowski, meci horror: autogol și roșu în prima repriză



A fost un meci de coșmar pentru Kamil Piatkowski (25 de ani). Fundașul central de la Legia Varșovia a trimis mingea în proprie poartă, în minutul 32, iar în finalul reprizei a văzut cartonașul roșu după ce a scos o minge cu mâna din apropierea liniei porții. A urmat un penalty pentru Zaglebie, care a făcut 2-0 în prelungiri prin Leonardo Rocha.



În actul secund, Legia a redus din handicap după un autogol al lui Kajetan Szymt, însă trupa lui Edi Iordănescu nu a putut face mai mult în inferioritate numerică. Zaglebie a mai înscris o dată în prelungirile actului secund, prin Jakub Sypek.



"Piatkovski este un jucător grozav, un caracter extraordinar. Știu că suferă foarte mult acum, dar am pierdut deja prea multe puncte din cauza erorilor individuale. Sunt lucruri pe care le pot controla, iar altele nu", a mai spus Edi Iordănescu.

Legia, departe de primul loc. Au apărut cote pentru plecarea lui Iordănescu



Pentru Legia a fost a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar obiectivul anunțat de Edi Iordănescu la numirea sa - câștigarea titlului - pare tot de mai departe. Formația din capitala Poloniei se află pe locul 9 după 11 etape, cu 15 puncte, la 9 lungimi sub liderul Jagiellonia.



"Ar trebui dat afară Iordănescu?", s-au întrebat imediat jurnaliștii polonezi de la Kanal Sportowy.



O casă de pariuri din Polonia a inclus deja în ofertă cotele pentru eventuala plecare a lui Iordănescu. Românul are cotă 2.00 să fie antrenor la Legia și în ianuarie, în timp ce o plecare înainte de 31 decembrie este cotată acum cu 1.72.



Pentru Legia urmează un meci în faza principală din Conference League contra lui Șahtior Donețk. Polonezii n-au început deloc bine competiția: eșec acasă cu Samsunspor, 0-1, în prima rundă.

