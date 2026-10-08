Bulgaria traversează o perioadă neagră și tocmai a coborât pe locul 90 în ierarhia FIFA. Vecinii de la sud de Dunăre au rămas fără selecționer, după ce Aleksandar Dimitrov a demisionat în urma rezultatelor din Liga Națiunilor: 1-2 cu Luxemburg și 0-0 cu Estonia, ambele pe teren propriu.

Claudiu Keșeru: "Interesul Bulgariei pentru Edi Iordănescu e actual și real"

Sub comanda interimarului Atanas Ribarski, Bulgaria a pierdut clar contra Islandei, 0-2, și a învins Luxemburg, 2-0. Acum, Federația caută un nou selecționer, iar Edi Iordănescu s-ar afla pe lista bulgarilor.

Claudiu Keșeru (39 de ani), fotbalist care a petrecut nu mai puțin de șase sezoane și jumătate în Bulgaria, este convins că interesul pentru Edi Iordănescu este real și dezvăluie că antrenorul a mai avut oferte în trecut, inclusiv de la multipla campioană Ludogorets.

"Știu că au mai fost discuții și în trecut. Din ce auzisem din Bulgaria, a fost dorit la CSKA într-o perioadă, deci nu e necunoscut acolo. Performanța lui de la naționala României nu a trecut neobservată. Se știe că e un antrenor de valoare, iar ei au mai avut antrenori străini.

Din câte știu, în trecut a fost și pe lista lui Ludogorets. E clar că e o chestie actuală și reală, dar acum depinde de ce își dorește el. Nu știu dacă au fost oferte, dar știu sigur că au fost discuții. Lumea îl știe pe Edi în Bulgaria, asta e sigur", a spus Claudiu Keșeru, pentru PRO TV.