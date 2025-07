După ce a jucat trei meciuri în preliminariile Europa League și a câștigat Supercupa Poloniei în fața lui Lech Poznan, Legia a luat startul și în campionat. Meciul din prima etapă a fost amânat, iar în runda a doua adversară a fost Korona Kielce.



Edi Iordănescu, victorie la debutul în Ekstraklasa: Korona Kielce - Legia 0-2

Echipa lui Edi Iordănescu s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Jean-Pierre Nsame (9') și Migoul Alfarela (47'). După meci, fostul selecționer al României a vorbit despre programul foarte încărcat al echipei, dar și despre parcursul fără eșec de la noua echipă.



"În ultimele 18 zile, am jucat cinci meciuri în trei competiții diferite, dintre care patru în deplasare. Am parcurs peste 7.000 de kilometri. Ne-am întors din Cehia vineri și am călătorit la Kielce sâmbătă, ceea ce nu a fost ușor.



Din acest motiv am profitat de ocazia de a schimba jucătorii – am făcut șapte schimbări, care au avut un impact asupra performanței noastre. Sunt mulțumit de majoritatea lucrurilor.



Cinci meciuri din sezon, zero înfrângeri. Dacă au fost greșite predicțiile pesimiste? Nu știu. Nu ascult aceste opinii. Fiecare are dreptul la propria opinie, dar asta nu este problema mea. Evident, este greu pentru că am avut un cantonament scurt și puțin timp.



Vreau să-mi felicit jucătorii. E foarte important să începem campionatul cu o victorie, mai ales acum, când situația este foarte dificilă pentru noi", a spus Edi Iordănescu, potrivit Legia.net.



Pentru Legia urmează returul de acasă cu Banik Ostrava din turul 2 preliminar Europa League, joi, de la 22:00. În tur, scorul a fost egal, 2-2.