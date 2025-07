După ce a cucerit Supercupa Poloniei și a eliminat Aktobe în turul 1 preliminar UEL, Legia a jucat în Cehia, joi, meciul tur Banik Ostrava, din runda a doua. Partida s-a încheiat la egalitate, 2-2, după ce gazdele au condus de două ori și au avut un gol anulat în prelungiri.

Edi Iordănescu, nemulțumit de apărare după Banik Ostrava - Legia Varșovia 2-2, în Conference League



Legia a fost condusă încă din minutul 13, după golul lui Matej Sin, însă a egalat după aproximativ 20 de minute prin Bartosz Kaputska. Banik Ostrava a revenit în avantaj în urma reușitei lui Michal Frydrych (65'), iar Jean-Pierre Nsame, introdus de Edi Iordănescu în actul secund, a marcat pentru 2-2 cu două minute înainte de final. Gazdele au avut un gol anulat de VAR pentru ofsaid, în minutul 90+4.



Deși Legia pare că are prima șansă la returul de acasă, Edi Iordănescu a avut mai multe motive de nemulțumire după meci, în special modul în care a arătat defensiva formației poloneze.



"Nu sunt mulțumit de rezultat, dar vreau să îi felicit pe cei de la Banik Ostrava și pe antrenorul lor pentru ceea ce au arătat azi.



Ne-au lipsit două lucruri astăzi. În primul rând, ar fi trebuit să fim mai calmi la finalizare, mai ales că am avut două ocazii mari de a înscrie. Am avut o șansă uriașă la finalul primei reprize, ulterior am încasat golul de 1-2, iar meciul s-a schimbat complet.



În al doilea rând, nu avem voie să fim atât de naivi. Orice eroare ne poate costa foarte mult. Chiar dacă am controlat meciul în aproximativ 80% din timp, am fost aproape să pierdem. Am întâlnim un adversar dificil, a fost o mare provocare, dar nu pot accepta niciodată primirea a două goluri. Mai degrabă accept un 0-0 decât un 2-2. Trebuie să jucăm mult mai bine din punct de vedere defensiv.



În același timp, îmi felicit jucătorii pentru spiritul arătat. Am fost de două ori conduși, dar am reușit să revenim în joc. Sunt mulțumit de multe momente din joc, mai ales că este probabil cel mai bun joc al nostru din punct de vedere ofensiv. Am văzut multă mișcare, multe schimbări de direcție, iar asta mă mulțumește", a spus Edi Iordănescu, potrivit Legionisci.



Returul dintre Legia și Banik Ostrava se joacă la Varșovia, joi, 31 iulie, de la ora 22:00. Învingătoarea se califică în turul 3 preliminar din Europa League, unde va da peste câștigătoarea din dubla NK Celje (Slovenia) - AEK Larnaca (1-1), în timp ce pierzătoarea va coborî în turul 3 preliminar din Conference League și va înfrunta câștigătoarea din partida Austria Viena (Austria) - FC Spaeri (Georgia)