GALERIE FOTO Kaishu Sano are un trecut întunecat! Japonezul a înscris împotriva Braziliei la Mondial și poate provoca o surpriză uriașă

Kaishu Sano are un trecut întunecat! Japonezul a înscris împotriva Braziliei la Mondial și poate provoca o surpriză uriașă CM 2026
SPORT.RO
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Brazilia se duelează cu Japonia în 16-imile Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic. 

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Din articol

Deși Brazilia era văzută drept favorită în acest duel, niponii au fost cei care au deschis scorul în minutul 29, prin Kaishu Sano, mijlocașul celor de la Mainz, care se află la primul său gol la echipa națională.

Kaishu Sano, japonezul care a marcat împotriva Braziliei, are trecutul pătat

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Fotbalistul japonez a recuperat un balon la mijlocul terenului, a început o acțiune pe cont propriu, pe care a finalizat-o cu un șut pe jos din afara careului. Alisson a încercat să respingă, dar nu a reușit, iar Japonia a deschis scorul.

Kaishu Sano, fotbalistul care poate produce o surpriză de proporții la Campionatul Mondial, dacă Japonia va elimina Brazilia, are un trecut extrem de controversat. 

În urmă cu doi ani, Sano a fost arestat la Tokyo, după ce a fost acuzat că, împreună cu alți doi bărbați, ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Imediat după acel incident, femeia a chemat poliția, iar Kaishu Sano și ceilalți doi prieteni ai săi au fost reținuți în apropierea hotelului unde s-ar fi petrecut fapta.

Fotbalistul a petrecut două săptămâni în spatele gratiilor, în arest preventiv, dar a fost eliberat fără prea multe explicații. Jucătorul a emis un comunicat oficial în care și-a cerut iertare în fața victimei, însă fără a confirma sau a nega acuzațiile care i-au fost aduse.

Se pare că avocații lui Kaishu Sano au ajuns la un acord cu victima, care a primit o sumă uriașă de bani pentru a-și retrage acuzațiile. Din acest motiv, Sano a fost eliberat, iar procurorii nu au mai continuat cercetarea penală în cazul fotbalistului, astfel că acesta nu a mai ajuns în fața judecătorului.

  • 25 de ani are Kaishu Sano.
  • 40 de milioane de euro este cota de piață a lui Kaishu Sano, potrivit Transfermarkt.
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