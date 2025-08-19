Tehnicianul italian a luat o decizie surprinzătoare la ”Selecao”.

Carlo Ancelotti nu l-a inclus pe Vinicius în lotul preliminar al Braziliei

Ancelotti a decis să nu îl convoace pe fostul său elev de la Real Madrid, Vinicius Junior, la ultimele două meciuri ale Braziliei, cu Chile și Bolivia.

Vinicius a primit al treilea cartonaș galben în victoria cu 1-0 obținută de Brazilia în fața celor de la Paraguay. Astfel, starul lui Real Madrid este suspendat la meciul cu Chile de pe 4 septembrie. Din acest motiv, Ancelotti a decis să nu îl cheme pe Vinicius nici pentru meciul cu Bolivia.

Italianul a vrut să îi ofere lui Vini Jr câteva zile de odihnă după încă un sezon în care a jucat peste 60 de meciuri.

În schimb, Ancelotti i-a trecut pe lista preliminară pe Rodrygo și pe Eder Militao, alți doi foști elevi de-ai săi de la Real Madrid.