Goalkeeper-ul în vârstă de 22 de ani și-a pus semnătura pe o nouă înțelegere valabilă până la data de 30 iunie 2029, după un sezon convingător petrecut sub formă de împrumut la Feralpisalo, în Serie B.



Decizia Parmei vine ca o recunoaștere a progresului înregistrat de Rinaldi, care a impresionat în stagiunea recent încheiată. "Parma Calcio anunță că Filippo Rinaldi și-a reînnoit contractul până la 30.06.2029", se arată în comunicatul oficial al clubului.

Parma, încredere totală în Rinaldi



Chiar dacă nu a prins niciun minut pentru Parma în sezonul promovării (2023-2024), experiența la Feralpisala, unde a bifat 31 de prezențe ca titular și a ajutat echipa să atingă play-off-ul pentru promovarea în Serie B (clubul era deja în Serie B, informația din sursă era că a atins playoff cu Feralpisalo în Serie C în trecut, iar în acest sezon a jucat 31 meciuri în Serie B cu ei), a cântărit decisiv. De altfel, Rinaldi are aproape 100 de meciuri în Serie C (94 de partide ca titular din tot atâtea prezențe), demonstrând constanță la un nivel competitiv.



Clubul "gialloblù" a lăudat atitudinea jucătorului: "Filippo, legat de clubul gialloblu din 2016, este un exemplu pentru abnegația la muncă și pentru dorința de a continua să se îmbunătățească mereu". Portarul italian a evoluat pentru toate naționalele de tineret ale Italiei, de la U17 până la U21, unde a strâns două selecții.



De-a lungul carierei sale, Rinaldi a mai apărat porțile echipelor Olbia (34 prezențe), Piacenza (22 prezențe) și Montevarchi (9 prezențe), pe lângă cele 32 de meciuri pentru Feralpisalò și multiplele apariții la echipele de tineret ale Parmei (U19 - 18 meciuri, U17 - 16 meciuri).