Toti ochii sunt pe ea, nu pe meci!

Poloneza Karolina Bojar isi propune sa ajunga la cel mai inalt nivel in fotbal. Pana sa-si atinga obiectivele pe gazon, Karolina a devenit vedeta pe retelele de socializare datorita felului in care arata. Bojar, studenta la drept in Cracovia, e considerata cea mai frumoasa femeie arbitru din lume!