Drama fotbalistilor inselati de impresar si lasati la sute de kilometri de casa fara niciun ban, timp de doua luni! Caz SCANDALOS: ce au patit acesti 9 jucatori

A inceput ca un vis, dar s-a transformat intr-un cosmar.

Dorinta unor fotbalisti columbieni de a juca la o echipa mai buna in Bolivia a fost spulberata. Cei 9 tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani, isi acuza reprezentantul de inselaciune. In plus, pandemia de Covid-19 i-a impiedicat sa se intoarca acasa, ei aflandu-se de aproximativ 2 luni in Bolivia, perioada care coincide cu cea de carantina.

Un compatriot al tinerilor, care a devenit reprezentantul lor fara a-i intalni vreodata, i-a convins sa calatoreasca in Bolivia si sa-si incerce norocul la o echipa din Cochabamba. El le-a promis, pentru inceput, un salariu de 200 de dolari pe luna, suma care urma sa creasca in functie de performantele obtinute.

Lucrurile au inceput, insa, imediat sa mearga prost. Ajunsi in Bolivia, fotbalistii au fost dati afara din apartamentele inchiriate de reprezentantul lor, pentru neplata chiriei, si au locuit cu totii intr-un apartament mic, in care erau doar saltele de paie. Cateodata barbatul le ducea orez si taitei, dar in alte zile el nu le dadea nimic de mancare, in conditiile in care erau inchisi in casa din cauza pandemiei.

Tinerii columbieni l-au denuntat pe reprezentantul lor la Politie, dar oamenii legii nu au putut face prea multe din cauza faptului ca nu existau dovezi impotriva sa.

Ulterior, baietii au fost ajutati de familia care detinea apartamentul in care au locuit si care le-a permis sa stea acolo gratuit. Peste cateva zile, insa, ei au aflat ca toti membrii acelei familii au fost infectati cu Covid-19, iar virusul s-a transmis si in randul lor. 8 dintre cei 9 sportivi au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, lucru care a dus la amanarea incercarilor lor de a se intoarce acasa.

Potrivit jurnalistilor de la Marca, acum, fotbalistii si-au pierdut speranta de a se dedica fotbalului in aceste conditii si se gandesc doar la familiile lor, care au avut de suferit de pe urma acestei experiente.

In toata aceasta perioada, fotbalistii au fost ajutati de preotul din localitate, care a chemat intreaga comunitate sa ii sprijine si sa ii ajute cu mancare si cu produse de igiena.

