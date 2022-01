Dezvăluiri cutremurătoare ale unui jucător de 25 de ani: „Am vrut să mă arunc în fața trenului, m-a tras cineva de guler!”

Fundașul argentinian al lui FC Sochi, împrumutat de la Zenit, a oferit un interviu sincer pentru Radio La Red, iar acolo s-a confesat în legătură cu unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale. Mammana a dezvăluit că a încercat să se sinucidă, imediat după ce și-a pierdut părinții.

Emanuel Mammana: „Am vrut să mă arunc în fața trenului!”



„Toți cei care și-au pierdut părinții știu cât de dur este. Am vrut să mă sinucid, am fost pe punctul de a face o nebunie. O persoană mi-a salvat viața. Mă pregăteam să plec spre antrenament, la două luni după ce nu am mai vrut să știu de nimic. Am mers singur să iau trenul, am văzut că vine și nu mai aveam chef de nimic, am fost pe punctul de a mă arunca.

A apărut o persoană care m-a apucat de guler și m-a lipit de perete. Nu știu cine este acea persoană, dar îi mulțumesc din suflet. Astăzi am familia alături de mine și pe copiii mei. Părinții mei nu ar fi vrut asta”, a declarat jucătorul citat de Marca.

Fotbalistul este gata să se întoarcă la River Plate, clubul la care a crescut și care l-a ajutat, după cum susține chiar el. De-a lungul carierei, pe lângă Zenit și Sochi, argentinianul a mai jucat și pentru Lyon, care l-a cumpărat de la River pentru 8.5 milioane de euro.