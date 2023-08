Ce a spus antrenorul lui ȚSKA 1948 Sofia despre faptul că doar în Bulgaria și România sunt mai multe echipe cu același nume

ȚSKA 1948 Sofia este un club care asemănător cu CSA Steaua în România, având suportul ultrașilor, al Bulgarska Armiya și al milionarului Tzvetomir Naydenov (Efbet Casinos & Sports), în timp ce ȚSKA Sofia este finanțat de oligarhul Grisha Ganchev, cel care a deținut pe Litex Lovech.

Atanas Ribarski, antrenorul adversarei FCSB, a vorbit despre situația specială din cele două țări, în care există două echipe care se prezintă ca adevăratele continuatoare ale lui ȚSKA Sofia, dar și mai multe Steaua, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.

"Am pierdut meciul pe fondul unor greșeli individuale, am făcut greșeli nepermise"

"Suntem dezamăgiți, este păcat că greșelile pe care le facem în Europa ne costă scump. Există o supărare, sunt dezamăgit de cum am jucat atât în primul joc, cât și în al doilea. Am primit niște goluri ușoare și am făcut greșeli care nu ne sunt caracteristice.

După al doilea gol nimic nu a prevestit ce urmează să se întâmple. Speram totuși să fie mai mare concentrarea în ultimele minute, dar chiar atunci am primit cele două goluri. Din păcate, am pierdut meciul pe fondul unor greșeli individuale. Eu cred că am pregătit bine această confruntare, dar am făcut greșeli nepermise. Nu cred că e cazul să arătăm cu degetul. Cred că aceste greșeli se datorează mai degrabă lipsei de experiență în cupele europene. De asemenea, avem foarte mulți jucători noi, iar omogenizarea echipei se face în timp.

"Cred că și fotbalul bulgar are de câștigat din asemenea dueluri"

La pauză, le-am spus jucătorilor să aibă încredere în ei. Să încerce să reintre în meci cât mai repede posibil și să se bucure de 45 de minute de fotbal european. Nu am putut să ținem acest nivel de încredere constant, dar cred că putem evolua ca echipă doar în aceste meciuri tari și împotriva unor astfel de adversari. Pentru noi sunt lecții importante pe care le primim în cupele europene și cred că și fotbalul bulgar are de câștigat din asemenea dueluri. Am fost eliminați acum, dar vom încerca să facem mai multe anul viitor.

Cu siguranță că a contat și faptul că am avut doar trei meciuri oficiale jucate în campionat. Am schimbat lotul destul de mult și cred că mai aveam nevoie de timp pentru omogenizare. Cu timpul cred că vom arăta mai din ce în ce mai bine. Cred că jucătorii aduși se ridică la nivelul pretențiilor noastre și merită să fie aici.

Trebuie să trecem de multe tururi preliminare, așa că echipele românești și cele din Bulgaria se întâlnesc încă din turul al doilea. Am vrea adversari mai ușori în primele meciuri, dar nu sunt unul dintre antrenorii care să dorească să-și aleagă adversarii. Am jucat un amical cu Sepsi și cele două meciuri cu FCSB. Trebuie să jucăm cu cine ne este tras la sorți. Cred că sunt meciuri utile pentru noi, pentru că fotbalul din România este la un nivel bun. Le urez celor de la FCSB mult succes și să meargă cât mai departe posibil în Conference League.

"Suntem țări vecine, avem multe lucruri în comun, și lucruri bune, și lucruri rele"

Cu ce ne-a fost superioară FCSB în această dublă? Ne uităm la scoruri și avem răspunsul. Au jucători de atac valoroși, au avut eficacitate la finalizare și au făcut mai puține greșeli ca noi în defensivă. Am mai mulți remarcați de la FCSB, precum Coman, Olaru, Djokovic și Compagno, în primul rând, dar sunt bucuros că jucătorii mei s-au ridicat la nivelul lor. Cred că FCSB are jucători buni, care merită să joace în campionate puternice din Europa.

Cum îmi explic că doar în România și Bulgaria se găsesc mai multe echipe care sunt continuatoarele cluburilor istorice? Suntem țări vecine, avem multe lucruri în comun, și lucruri bune, și lucruri rele. În privința acestei probleme, fiecare poate să se considere ce vrea, trebuie să acceptăm lucrul acesta, e o situație specifică zonei noastre", a declarat Atanas Ribarski.

