Destinație surpriză pentru Frank Lampard! Variantă de nicăieri pentru antrenor

Fostul mijlocaș este deschis unei reveniri în fotbal, după cum titrează mai multe publicații de presă sportivă din Anglia, printre care și The Sun, dar rămâne de văzut care va fi varianta finală a lui Lampard și cu ce formație va semna.

Legendă a fotbalului englez, nu doar a lui Chelsea, ca antrenor Frank Lampard nu a arătat mare lucru și nu a bifat rezultate prea bune. Cu toate acestea, în ultimul timp a început să se vorbească despre o posibilă revenire în fotbal, fiind în cărți să preia Charlotte FC, club din SUA, din MLS.

Frank Lampard, pe lista finală a formației Charlotte FC

În ultima sa experiență, la Chelsea, Frank Lampard a fost instalat în funcția de interimar, după ce Graham Potter a fost demis, dar nu a reușit să redreseze echipa. A bifat opt înfrângeri, două remize și o victorie.

Se poate întoarce la treabă, așadar, la jumătate de an de la momentul despărțirii de Chelsea, fiind pe lista finală a celor de la Charlotte FC, dar are concurență serioasă, pe Dean Smith, în vârstă de 52 de ani, liber și el de jumătate de an, după o perioadă de câteva luni, opt meciuri, pe banca formației Leicester.

Frank Lampard, dorit în MLS, de Charlotte FC, dar are un adversar din Premier League

Frank Lampard a mai antrenat-o pe Chelsea în perioada iulie 2019 - ianuarie 2021, moment în care a înregistrat 84 de partide și o medie de 1.75 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Transfermarkt.

Atunci, a fost demis de la Chelsea în ianuarie 2021, după un an și jumătate la echipa de pe Stamford Bridge. De asemenea, fostul internațional englez a fost dat afară și de la Everton, la începutul acestui an, când a lăsat echipa pe ultimul loc în Premier League.

La nivel de seniori, Lampard a mai pregătit și Derby County, în perioada iulie 2018 – iulie 2019, pentru 57 de meciuri (26 de victorii, 15 egaluri și 16 înfrângeri).