Invitat la emisiunea matinală a postului Franceinfo, succesorul Annei Hidalgo a anunțat o schimbare radicală de direcție din partea municipalității. Edilul a menționat că fondurile publice nu trebuie cheltuite pentru o arenă de fotbal profesionist, argumentând că banii rezultați din tranzacție pot fi folosiți în scopuri mult mai utile pentru comunitate.

Schimbare de strategie față de fosta administrație

Spre deosebire de tensiunile din trecut dintre Primărie și club, Emmanuel Gregoire a reluat contactele cu președintele Nasser al-Khelaifi încă din perioada campaniei electorale. Planul noului edil este de a rezolva tranzacția într-un timp scurt, ținta stabilită cu acționarul echipei fiind încheierea discuțiilor până la finalul verii.

„Vreau să reluăm discuțiile foarte repede și voi aduce acest lucru în discuție în fața Consiliului de la Paris la reuniunea extraordinară de la mijlocul lunii aprilie. Vreau să spun că avem un atașament emoțional imens față de clubul nostru și dorim ca acesta să rămână la Paris și, prin urmare, să creăm condițiile necesare pentru ca acesta să rămână, motiv pentru care am spus personal că sunt în favoarea vânzării.

Banii pot fi folosiți în locuri mai utile. Întregul venit din vânzarea Parc des Princes ar fi alocat creării de noi facilități sportive, întreținerii celor existente și creării de spații verzi. Sperăm să încheiem discuțiile cel târziu până la sfârșitul verii”, a spus primarul Parisului.