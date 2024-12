Portarul Loris Karius a greșit, în urmă cu șase ani, la două goluri în partida Real Madrid – Liverpool (scor 3-1), în finala UEFA Champions League a sezonului 2017-2018, iar de atunci cariera sa a luat-o în jos.

În septembrie 2022, Loris Karius a semnat cu Newcastle, iar după aproape un an ”coțofenele” au anunțat pe rețelele social media că portarul german și-a prelungit contractul pentru încă un sezon. O singură apariție a bifat Loris Karius în poarta lui Newcastle. În finala Carbao Cup 2023, pierdută cu 2-0 în fața celor de la Manchester United.

Decăderea unui star. Loris Karius ia în calcul retragerea



În vară a fost pus pe liber, dar traiectoria carierei lui a fost una care a cunoscut o pantă descendentă, de fapt, încă din finala Real Madrid – Liverpool, iar portarul chiar a recunoscut că a avut un impact psihic negativ acel moment.



În acest moment, Karius ia în calcul să se retragă din fotbal.



”Încrederea în mine a fost lovită în zilele de după finală și în pre-sezon. Tot ce am vrut, a fost să uit. A fost atât de greu! Totul a devenit puțin prea mult! Am încercat să trec peste, dar nu am putut. Vedeam peste tot acea greșeală, iar oamenii îmi reproșau. Mi se aducea aminte tot timpul.



Și de aceea, mi-am dorit un nou început mai degrabă, decât să rămân la Liverpool, unde aș fi putut să fiu în spatele lui Alisson. Am vrut să joc.