Fostul atacant de clasă mondială, Adrian Mutu, a clarificat faptul că nu regretă că nu a evoluat pentru Steaua București.

"Briliantul" a scos în evidență legătura sa specială cu Dinamo, clubul care l-a lansat spre marea performanță internațională.



Din copilărie, fan Steaua, dar fidel Dinamo



Mutu a recunoscut că, în copilărie, urmărea cu interes evoluțiile Stelei, fiind impresionat de nume precum Marius Lăcătuș sau Ilie Dumitrescu.



Totuși, odată ajuns la Dinamo în 1999, pentru suma de 600.000 de euro, fostul internațional s-a identificat complet cu „câinii roșii”, devenind unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului.



„Am jucat la Dinamo, care e la același nivel cu Steaua. Când eram tânăr, Steaua avea o echipă bună, ne uitam la jucători precum Lăcătuș sau Dumitrescu. Dar, după ce am ajuns la Dinamo, nu mi-a părut rău deloc. Am câștigat Cupa, campionatul și am realizat că Dinamo este la nivelul Stelei”, a declarat Mutu, potrivit Fanatik.



După un singur an petrecut la Dinamo, Mutu a fost transferat la Inter Milano pentru suma de 6,5 milioane de euro, un record pentru fotbalul românesc la acea vreme.



Această mutare a marcat începutul unei cariere impresionante în Serie A, unde a evoluat pentru cluburi de prestigiu precum Fiorentina, Juventus și Parma.



La 45 de ani, fără regrete



Retras din fotbal în vara lui 2016, Mutu rămâne unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români. Deși nu a îmbrăcat tricoul Stelei, acesta nu regretă că nu a făcut parte din lotul de pe Ghencea.



„Nu e vorba de regrete. Dinamo mi-a oferit șansa să arăt ce pot și să câștig trofee importante. Pentru mine, rivalitatea cu Steaua e mai degrabă o motivație decât o umbră a ceea ce ar fi putut fi”, a concluzionat fostul mare atacant.