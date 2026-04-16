După trei luni de relație, timp în care cei doi s-au afișat de mai multe ori împreună, inclusiv în mediul online, totul s-a terminat. Motivul? Tiffany a aflat că legendarul brazilian a înșelat-o chiar cu una dintre prietenele ei, Barbara Cavalcanti.
GALERIE FOTO De film! Starul Braziliei și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei
Romario (60 de ani), campion mondial cu Brazilia în 1994, trăia o poveste de dragoste cu Tiffany Barcelos, o studentă la stomatologie cu 35 de ani mai tânără.
Se pare că Romario ar fi fost surprins în compania prietenei lui Tiffany în Fernando de Noroha, una dintre cele mai tari destinații turistice din Brazilia. Fotografiile au apărut rapid în mediul online.
La aflarea veștii, Tiffany nici n-a mai stat pe gânduri și l-a șters complet din viața sa pe fostul star brazilian, scrie The Sun. Nu-l mai urmărește nici pe el, dar nici pe Barbara pe rețelele de socializare, semn că ruptura e totală.
Pe lângă cele două, Romario a mai fost surprins în ultima vreme în compania Alicyei Gomes, în vârstă de 23 de ani.
Cum arată Barbara Cavalcanti, femeia cu care Romario și-ar fi înșelat iubita
Fost jucător la Barcelona, Valencia și PSV Eindohven, Romario este fost campion mondial cu naționala Braziliei în 1994. A strâns 71 de selecții pentru prima reprezentativă a țării sale, reușind să marcheze 55 de goluri.
După ce și-a încheiat cariera în fotbal, Romario s-a orientat către politică. Din 2014 este senator în Brazilia.
