Întrebat cine este idolul său din fotbal, Nicolae Stanciu nu a oferit un nume foarte mediatizat. L-a nominalizat pe Ivica Olic (45 de ani), atacantul croat cu peste 100 de meciuri la echipa națională, fost jucător în Bundesliga, la Bayern Munchen, Hamburg sau Wolfsburg.

Aflat în cantonament cu Genoa, Nicolae Stanciu a oferit un interviu amplu pentru site-ul clubului în care a vorbit despre primii săi pași în fotbal, pasiunile sale și motivul pentru care a ales numărul 8.

După ce a cucerit campionate în România (FCSB), Belgia (Anderlecht), Cehia (Slavia Praga) și China (Wuhan Three Towns), Stanciu a făcut pasul cel mare către Serie A. Liber de contract după despărțirea de saudiții de la Damac, căpitanul tricolorilor a fost convins de Dan Șucu să semneze cu Genoa .

"Am ales numărul 8 la Genoa pentru că sunt mijlocaș și cred că mi se potrivește. În România mi se spune Nicu. De un an sau doi, la echipa națională sau în cercurile de prieteni mi se spune Nae.



Am crescut într-un oraș mic, la 18 kilometri de Alba Iulia. Am început să joc fotbal organizat la 11 ani. Până atunci, am jucat doar pe stradă.



Trei cuvinte care mă descriu ca om? Calm, amabil și loial. Ca fotbalist m-aș descrie ca fiind disciplinat, creativ și pasionat. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să cred în mine și să fiu disciplinat.



Cel mai frumos assist din carieră cred că a fost la Slavia Praga, într-un meci cu Banik Ostrava. Cu siguranță cel mai frumos gol a fost cel împotriva Ucrainei, la EURO 2024.



Am un idol. Este vorba de Ivica Olic pentru că a fost un băiat foarte muncitor, care dădea totul pentru echipa lui.



Urmăresc multe sporturi, inclusiv tenis și baschet. Din tenis îmi plac Alcaraz și Sinner, o rivalitate frumoasă. Înainte aveam alți 3-4 băieți, care se luptau mereu pentru fiecare turneu", a spus Stanciu, pentru canalul lui Genoa.

Primul meci oficial al celor de la Genoa este programat pe 23 august, în runda inaugurală din Serie A, contra lui Lecce.

