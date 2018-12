Daca nu el, atunci cine? :) Gabi Tamas "a comis-o" in Israel: ce s-a intamplat in derby-ul cu Maccabi

Gabi Tamas "a comis-o" in meciul cu Maccabi Haifa.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Fundasul lui Hapoel Haifa "a marcat" singurul gol al celor de la Maccabi in derby-ul cu Hapoel. Tamas si-a trimis mingea in proprie poarta in minutul 72.



Hapoel Haifa a castigat cu 3-1 dupa reusite lui Azubel (min.14) si dubla lui Vermouth (min.20, min.55).



Maccabi si Hapoel joaca meciurile de acasa pe acelasi stadion.



Hapoel Haifa este pe locul 9 in clasament cu 12 puncte, in timp ce Maccabi este pe locul 10, tot cu 12 puncte. Liderul campionatului din Israel e Maccabi Tel Aviv, cu 27 de puncte.