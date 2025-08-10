În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în fața kosovarilor, după ce Drita a condus cu 2-0. Meciul retur va putea fi urmărit exclusiv pe VOYO.

Aberdeen este ”lanterna roșie” în Scoția

Aberdeen s-a duelat cu Celtic în etapa a doua din campionatul Scoției. După ce au început noul sezon cu o înfrângere, scor 0-2 cu Hearts, cei de la Aberdeen au cedat și în fața ”alb-verzilor”, tot cu 0-2.

Celtic a deschis scorul după 27 de minute prin Nygren, iar Reo Hatate a stabilit scorul final în minutul 66.

După primele două etape ale sezonului, Aberdeen este ”lanterna roșie” în Scoția, fiind singura echipă care a înregistrat două înfrângeri la rând.

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după meciul cu Celtic

După meci, Jimmy Thelin s-a plâns de forța ofensivă a echipei sale, însă speră că aceste probleme se vor regla pe parcurs, mai ales că așteaptă și întăriri. Aberdeen este pe cale să rezolve transferul lui Marko Lazetic de la AC Milan.

Thelin a vorbit și despre sosirea atacantului sârb în vârstă de 21 de ani. Scoțienii speră ca acesta să poată fi legitimat înaintea ”dublei” din play-off-ul Europa League.

”Problema pe care o avem în acest moment este ultima pasă și decizia finală atunci când ajungem în poziție de atac. Nu ajungem acolo suficient de des încât să punem probleme. Celtic își apără foarte bine pozițiile, dar trebuia să fim puțin mai tăioși, nu cu mai mult risc, ci cu poziționări mai bune, pentru că au fost momente în care am fi putut să-i pedepsim, dar n-am reușit. Când avem mingea, trebuie să fim mai buni și să spargem liniile mai eficient, în loc să pasăm înapoi. Trebuie să fim puțin mai confortabili cu mingea când trecem de liniile lor. Aceasta e responsabilitatea mea, să continui să lucrez la asta în antrenamente și să îi ajut pe jucători să facă acest pas, pentru că avem nevoie de el.

Nu am nimic de spus despre fereastra de transferuri în acest moment, până nu vom avea ceva concret de comunicat. Totuși, continuăm să lucrăm. Cred că ce e important pentru noi acum este să devenim mai buni și mai puternici ca echipă, iar acolo mai avem de lucru. Iar o parte importantă rămâne antrenamentul și direcția oferită echipei la antrenamente, pentru ca apoi să se vadă în meci”, a spus Thelin.

