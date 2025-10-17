Contractul, semnat joi, este valabil până în decembrie 2025, cu opțiune de prelungire pentru 2026, iar Romero a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Nicolas Diez .

Sergio Romero (38 de ani), vicecampion mondial și campion olimpic cu naționala Argentinei și cel mai selecționat portar din istoria reprezentativei ”albiceleste”, a semnat cu Argentinos Juniors după ce s-a despărțit de Boca Juniors.

Portarul ar putea debuta chiar în această noapte, în meciul cu Newell's Old Boys, echipa antrenată de fostul atacant al lui CFR Cluj, Cristian Fabbiani.

Goalkeeper-ul titular al lui Argentinos Juniors, Diego Rodriguez, s-a accidentat grav la ligamentele încrucișate în partida cu Defensa y Justicia, astfel că sosirea lui Romero îl poate propulsa imediat pe portarul veteran în primul ”unsprezece”.

Sergio Romero, campion în Olanda cu Alkmaar și câștigător al Europa League cu Manchester United



Cu 96 de selecții pentru Argentina între 2008 și 2018 (campion olimpic în 2008 și vicecampion mondial în 2014), Romero a evoluat până acum pentru Racing Club de Avellaneda, AZ Alkmaar (campion al Olandei în 2009), Sampdoria, AS Monaco, Manchester United (câștigător al Europa League în 2017 și al Cupei Angliei în 2016), Venezia și Boca Juniors (campion al Argentinei în 2022 și finalist în Copa Libertadores în 2023).

Ultimul său meci oficial l-a jucat în urmă cu aproape un an, în noiembrie 2024, un Boca Juniors - Huracan 0-0.

