Croatii inca nu accepta infrangerea din finala Mondialului cu Franta! Antrenorul Zlatko Dalic i-a ULUIT pe toti cu declaratia lui: "Am fost mai buni in finala si tot am pierdut!" 

Croatia a pierdut ultimele doua meciuri contra Frantei cu un scorul identic de 4-2. Prima infrangerea a fost in finala Mondialului, iar a doua in grupele Ligii Natiunilor.

In ciuda victoriilor categorice ale francezilor, antrenorul Croatiei, Zlatko Dalic, a facut niste declaratii care i-au surprins toti. Croatul e de parere ca echipa lui merita victoria in ambele meciuri si ca Franta este o echipa care stie sa speculeze fiecare greseala a adversarului.

"Marti, vom da tot ce avem mai bun, trebuie sa mergem la victorie. Am fost mai buni decat ei in finala Campionatului Mondial si in meciul din Nations League, dar tot am pierdut. Franta e o echipa care te pedepseste pentru fiecare greseala si din acest motiv trebuie sa fim atenti", a declarat Zlatko Dalic.

Si fostul jucator al lui Liverpool, Dejan Lovren, il aproba pe antrenorul lui si spune ca marti ar dori o victorie cu un joc mai putin bun, deoarece el spune ca in final rezultatul va conta.

"De obicei impotriva Frantei, noi jucam un fotbal bun dar in final pierdem. In 2018, as fi preferat sa jucam cel mai urat fotbal dar sa castigam meciul. Rezultatul conteaza, deci mai bine ar trebui sa schimbam lucrurile marti si sa nu mai jucam cel mai bun fotbal", a declarat Dejan Lovren.

In toata istoria, Croatia nu a reusit sa invinga nationala Frantei, au fost doua egaluri si cinci infrangeri.