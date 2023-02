Cristiano Ronaldo, la primul trofeu câștigat în Arabia Saudită: "Fenomenal!"

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător al lunii februarie din campionatul Arabiei Saudite, după ce a înscris nu mai puțin de opt goluri în patru partide. Pentru CR7 este prima distincție obținută după mutarea în Orientul Mijlociu.

"Cristiano Ronaldo, superstarul lui Al Nassr, a trecut printr-o formă fenomenală în luna februarie, cu opt goluri și două pase decisive în patru meciuri", se arată pe pagina oficială de Twitter a campionatului din Arabia Saudită.

