Al-Nassr, echipa superstarului portughez, s-a deplasat la Damac pentru etapa cu numărul 18 din prima ligă a Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și trece numele în dreptul marcatorilor, deschizând scorul în minutul 18, din penalty.

Atacantul a mai marcat o dată, cinci minute mai târziu, cu un șut superb de la marginea careului. Ronaldo a mai marcat o dată, înainte de pauză, în minutul 45, bifând astfel un hat-trick încă din prima repriză a meciului.

