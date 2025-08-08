Atacantul a făcut spectacol pentru Al-Nassr, marcând de trei ori în meciul amical câștigat categoric, scor 4-0, împotriva echipei portugheze Rio Ave.



Partida, disputată joi pe stadionul din Algarve, a fost un adevărat recital ofensiv pentru echipa saudită, antrenată de Jorge Jesus. Deși francezul Mohamed Simakan a deschis scorul în minutul 15, seara i-a aparținut în totalitate lui Cristiano Ronaldo. Acesta și-a început seria în minutul 44, continuând să puncteze decisiv și după pauză, în minutele 63 și 68, ultima reușită venind dintr-un penalty.



Conexiune letală cu Joao Felix

Un rol cheie în victoria echipei Al-Nassr l-a avut și noul transfer, Joao Felix. Adus în această vară de la Chelsea, atacantul portughez a fost titular și, deși nu a înscris, a contribuit cu două pase decisive. Una dintre acestea a fost chiar pentru unul dintre golurile lui Ronaldo, iar lovitura de la 11 metri transformată de veteranul atacant a fost obținută tot în urma unui fault comis în careu asupra lui Felix.



Meciul a marcat și una dintre primele apariții pe banca tehnică a lui Jorge Jesus, antrenorul portughez care a preluat-o pe Al-Nassr în această vară, după ce în precedentele două sezoane a pregătit-o pe marea rivală, Al-Hilal. Victoria clară, orchestrată de duo-ul Ronaldo-Felix, arată deja potențialul ofensiv al echipei pentru noul sezon, notează agenția EFE.

