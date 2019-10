Cristiano Ronaldo ar putea da numele unui stadion! Un club urias al Europei vrea sa isi denumeasca noua arena dupa starul portughez

Cristiano Ronaldo ar putea da numele unui stadion.

Oficialii clubului care l-a lansat pe Ronaldo se gandesc sa isi denumeasca noua arena "CR7 Stadium". Sporting Lisabona isi va construi un nou stadion, iar conducerea ia in calcul si varianta ca noua arena sa poarte numele unuia dintre jucatorii emblematici ai fotbalului.



"Deocamdata este doar o teorie, dar nu vrem sa renuntam la ea. Am fi foarte mandri daca am putea sa-i asociem numele cu echipa noastra in acest mod", a spus Frederico Varandas, directorul sportiv al lui Sporting, pentru Tuttosport.

Cristiano Ronaldo a crescut in Academia lui Sporting, insa a jucat doar trei meciuri pentru echipa portugheza. In 2003, dupa un amical intre Sporting si Manchester United, numele grele din vestiarul lui United i-au cerut lui Sir Alex Ferguson sa-l transfere de urgenta pe pustiul care le ascunsese mingea in meciul ce tocmai se incheiase. Legendarul antrenor al lui United a ascultat de "sfatul batranilor" si l-a adus pe tanarul Ronaldo pe "Old Trafford". Din acel moment, cariera lui Cristiano Ronaldo a explodat.