Tehnicianul român consideră că echipa sa trebuie să fie mai "cinică" pentru a profita de ocaziile create în timpul meciurilor.



Reflectând asupra remizelor recente cu Inter Milano (2-2) și Fiorentina (0-0), Chivu a subliniat lipsa de eficiență în atac. "Aș vrea să văd mai mult cinism. Am creat împotriva lui Inter două situații clare, la fel și la Florența la începutul meciului. Serie A nu îți oferă multe situații de gol, trebuie să ai umilința să înțelegi că atunci când ajungi de cinci ori în fața portarului trebuie să dai cinci goluri", a declarat Chivu în conferința de presă.



Deși Parma a arătat un joc bun pe alocuri în ultimele meciuri, antrenorul român nu este pe deplin mulțumit de rezultate, considerând că echipa sa putea obține mai mult. "Pe faza de construcție și dezvoltare am făcut lucruri bune, nu aveam nimic de pierdut contra lui Inter. Și la Florența am jucat bine în prima repriză... Eu nu sunt mulțumit cu cele două puncte, eram considerați victime sigure și totuși am făcut două puncte, cu senzația că, după ocazii, puteam obține mai mult", a explicat românul.

Fanii, din nou alături de echipă



Printre altele, Chivu a lăudat atmosfera din jurul echipei, apreciind sprijinul pe care fanii îl acordă meci de meci: "Îmi face plăcere că am regăsit entuziasmul, în noi și în oraș. Fanii ne-au dat o mână de ajutor acasă și chiar și la Verona, luni seara au fost mulți. Eu nu mă simt cu nimic special, îmi fac treaba încercând să le dau ceva băieților mei, făcându-i să înțeleagă că trebuie să se îndrăgostească de ceea ce fac. Să lucreze cu entuziasm în fiecare zi pentru a se îmbunătăți, nu pentru a mai trece o zi așteptând salariul de la finalul lunii. Trebuie ridicată ștacheta în motivație, în ambiție și individual", a conchis antrenorul Parmei.



Parma întâlnește Juventus, luni, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Parma ocupă locul 16 în clasament, cu 28 de puncte, cu patru mai multe decât Venezia, ocupanta locului 18, primul care duce în liga secundă.