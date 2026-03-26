Hakan Calhanoglu, starul turc de la Inter Milano, s-a refăcut după accidentare și va juca în barajul cu România.

Hakan Calhanoglu, laude pentru Cristi Chivu

Înaintea meciului de baraj, Hakan Calhanoglu a acordat un interviu în care a vorbit printre altele și despre Cristi Chivu.

Deși Calhanoglu îl cunoștea destul de bine pe Cristi Chivu de pe vremea în care antrenorul român antrena echipa Primavera a lui Inter, mijlocașul turc a mărturisit că tehnicianul are o filosofie total diferită față de cea a lui Simone Inzaghi, antrenorul pe care l-a înlocuit pe banca tehnică.

”Chivu antrena deja echipa Primavera, uneori jucam meciuri de pregătire împotriva echipei lui. Când a început să lucreze cu noi, echipa l-a acceptat foarte repede. A jucat și pentru Inter, iar asta este, fără îndoială, un avantaj. Le oferă tuturor o șansă, chiar și jucătorilor mai tineri. Cu Inzaghi era diferit, au filosofii diferite”, a spus Hakan Calhanoglu, conform TuttoMercatoWeb.

Hakan Calhanoglu: ”Cu Montella avem o identitate clară!”

Calhanoglu a vorbit și despre naționala Turciei, dar și despre cum arată naționala sub comanda italianului Vincenzo Montela.

”Totul s-a schimbat când a sosit. Lucrasem deja cu el la AC Milan. Înainte să devină selecționer, a venit la Milano și ne-am întâlnit. Nimeni nu știa. Am fost foarte fericit pentru că îl cunoșteam. M-a întrebat despre echipă, despre jucători, despre mentalitate. I-am explicat totul, chiar și cultura noastră. Mi-a spus imediat: 'Nu e o armată aici, trebuie să te simți confortabil'. Vine din Napoli, deci are o mentalitate foarte asemănătoare cu a noastră. Echipa l-a acceptat imediat. Comunicarea este esențială, iar el se pricepe foarte bine, îi tratează pe toți la fel.

Dar cel mai important lucru este munca tactică. Am avut mulți antrenori la echipa națională, dar nu am avut niciodată un sistem de joc definit. Cu el, însă, totul s-a schimbat: videoclipuri, tactică, detalii... în fiecare zi. Analiza fiecare poziție separat: fundași, mijlocași... explica totul în detaliu. Apoi am aplicat totul pe teren, joc de construire din apărare, pressing, organizare... Acum avem o identitate clară. Și asta ne-a dus înainte”, a mai spus Calhanoglu.