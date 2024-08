Au bătut palma! Manchester United și-a luat mijlocaș de 60.000.000 euro

După mai multe săptămâni de negocieri intense, Manchester United și Paris Saint-Germain au ajuns la un acord pentru transferul lui Manuel Ugarte, mijlocașul defensiv uruguayan, în schimbul unei sume de 60 de milioane de euro.

Transferul include 50 de milioane de euro ca sumă fixă și alte 10 milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a confirmat înțelegerea cu celebra sa sintagmă „Here we go”, indicând că toate părțile implicate și-au dat acordul final.

Manuel Ugarte, care a ajuns la PSG vara trecută pentru aceeași sumă de 60 de milioane de euro de la Sporting Lisabona, părăsește clubul parizian după doar un an, în ciuda faptului că a fost un titular constant sub comanda lui Luis Enrique.

În cele 37 de meciuri jucate pentru PSG, inclusiv 25 în Ligue 1, Ugarte a contribuit la câștigarea celui de-al 12-lea titlu de campioană pentru echipa franceză. Totuși, se pare că Ugarte nu s-a adaptat complet la viața de pe "Parc des Princes" și a fost hotărât să facă o schimbare.

Ugarte este așteptat să zboare la Manchester pentru a efectua vizita medicală, după care va semna oficial cu „diavolii roșii”.

