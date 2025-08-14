Tragedia morții fraților Diogo (28 de ani) și Andre Jota (25 de ani) a zguduit lumea sportului, în această vară. De atunci, curg știrile despre susținerea primită de familia îndoliată, mai ales că văduva lui Diogo, Rute Cardoso (28 de ani), a rămas cu trei copii de crescut.

Primii care au sărit în ajutorul femeii au fost oficialii clubului Liverpool cu care Diogo era sub contract încă doi ani. Gruparea din Premier League va achita către Rute Cardoso suma de aproximativ 20 de milioane de dolari, pe care ar fi primit-o Diogo Jota până la expirarea acordului său cu Liverpool.

Chelsea va dona o parte din banii câștigați în America

Acum, și o altă formație din Premier League a luat o decizie admirabilă, pentru a susține familia lui Diogo Jota. The New York Times a dezvăluit că șefii clubului, după o discuție cu jucătorii lui Enzo Maresca, au luat decizia de a dona o parte din suma câștigată în America, după triumful de la Mondialul Cluburilor. Aici, Chelsea a învins PSG cu 3-0 în finală.

În urma succesului de la FIFA Club World Cup, Chelsea s-a ales cu 114,6 milioane de dolari. Din acest total, suma de 15,5 milioane de dolari a mers către jucători, fiind împărțită, în mod egal, de toți cei care au făcut parte din lot, în America.

The New York Times a dezvăluit că jucătorii lui Chelsea vor renunța la o parte din bonusul primit din partea clubului, astfel încât banii să ajungă la familia Jota. În total, vorbim despre o donație, în valoare de aproximativ 500.000 de dolari.

Vineri (ora 22.00, VOYO), în primul meci din noul sezon în Premier League, Liverpool – Bournemouth, un moment de reculegere va fi ținut pe Stadionul Anfield, în memoria lui Diogo Jota. De asemenea, tricoul cu numărul 20 al fostului internațional portughez a fost retras de Liverpool, de la toate echipele din cadrul clubului, în semn de respect pentru mijlocașul care s-a prăpădit, la doar 28 de ani.

