He's the King! Cine îi depășește pe Messi, Ronaldo și Neymar în topul celor mai bine plătiți sportivi din lume

Baschetbalistul echipei LA Lakers, LeBron James, este sportivul cel mai bine plătit din lume în 2022, cu 126,9 milioane de dolari (121,5 milioane de euro), potrivit site-ului sportico.com, specializat în business-ul sportului, citat de marca.com.

James, considerat unul dintre cei mai buni baschetbalişti din istorie, dar care nu a reuşit în acest sezon să-şi ducă echipa în play-off-ul NBA, are un salariu de 36,9 milioane de dolari şi mai câştigă 90 de milioane de dolari din contracte de sponsorizare.

Podiumul sportivilor plătiţi cel mai bine este completat de fotbaliştii Lionel Messi (122 de milioane de dolari) şi Cristiano Ronaldo (115 milioane).

Un alt fotbalist, Neymar, este în Top 5, cu 103 milioane de dolari. Deşi nu joacă de mai mult timp, tenismenul Roger Federer ocupă locul 8 în această ierarhie, cu peste 85 de milioane de dolari.

1. LeBron James (baschet) - 126,9 milioane de dolari;

2. Lionel Messi (fotbal) - 122;

3. Cristiano Ronaldo (fotbal) - 115;

4. Neymar (fotbal) - 103;

5. Canelo Alvarez (box) - 89;6. Stephen Curry (baschet) - 86,2;

7. Kevin Durant (baschet) - 85,9;

8. Roger Federer (tenis) - 85,7;

9. James Harden (baschet) - 76;

10. Tiger Woods (golf) - 73,5.

Hate on me, I blew but I'm the same OG

People warned me: "When you're on top there's envy"