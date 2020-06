Ce nebunie! Suporterii lui FC Porto au ignorat masurile pentru COVID-19 si au facut spectacol la ultimul meci de campionat

Suporterii lui FC Porto au ignorat restrictiile impuse de guvern si au participat la meciul contra celor de la Maritimo intr-un mod inedit. Fanii s-au urcat pe acoperisul unei cladiri care se afla in apropierea stadionului, unde au cantat, au afisat mesaje pentru echipa si au folosit materiale pirotehnice.

Fosta echipa a lui Cristi Sapunaru a reusit sa se impuna cu 1-0 in fata lui Martimo, gratie golului marcat de Corona.

FC Porto se afla pe prima pozitie in clasament, avand cu doua puncte mai mult fata de Benfica. In Portugalia au mai ramas 8 etape de jucat.

In primul meci dupa reluarea campionatului, Porto a fost invinsa cu 1-2 de Famalicao.

Porto fans climbed onto the roof of a nearby building to watch their team win last night ???? pic.twitter.com/oCfqP4EBpF