În podcastul Inkubator, agentul său, Andy Bara, a explicat că Olmo donează „2% din salariul său anual către Vukovar”, un oraş croat puternic afectat în timpul războiului din Balcani.

„Acestea sunt sume substanţiale pentru că îşi câştigă existenţa foarte bine şi face asta încă din perioada petrecută la Leipzig şi acum la Barcelona”, a explicat Bara.

Dani Olmo: ”M-am simțit îndatorat Croației”

„Nu vorbeşte despre asta public, dar am vrut să menţionez asta pentru că o merită”, a afirmat agentul.

„Când am plecat, m-am simţit îndatorat Croaţiei şi am vrut să-i întorc favoarea”, a reacţionat Olmo într-o conferinţă de presă, înainte de meciul dintre Spania şi Croaţia din Liga Naţiunilor de marţi seara, scrie News.ro.

Pentru această donaţie, care priveşte şi oraşul Slavoineki Brod, jucătorul trece prin asociaţia Common Goal, fondată de Juan Mata, care oferă fotbaliştilor posibilitatea de a dona o parte din salarii proiectelor sociale.

Internaţionalul spaniol (60 de meciuri, 12 goluri) a jucat la Dinamo Zagreb între 2014 şi 2020.

A plecat apoi la Leipzig (2020-2024), dar s-a întors la FC Barcelona, ​​club la care s-a format înainte de plecarea în Croaţia.

Dani Olmo a câştigat Euro 2026 cu naţionala Spaniei şi Cupa Mondială din acest an.