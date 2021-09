Ce castel de lângă Paris vrea să cumpere Messi. În el a locuit și Charles de Gaulle

De când s-a transferat la PSG, Lionel Messi locuiește împreună cu familia într-un hotel de cinci stele din Paris. Soția sa, Antonella, a pus însă ochii pe un castel din suburbiile capitalei Franței, cu un preț listat de Sotheby's la 41 de milioane de lire sterline, scrie The Sun.

Castelul are 30 de camere, piscină și home cinema

Numit oficial ”Palais Rose” din Vesinet, palatul este construit pe o proprietate de 2000 de metri pătrați și are 30 de camere. Are piscină interioară, home cinema și sală de fitness. În plus, proprietatea este la doar 15 minute de terenul de antrenament al lui PSG. În timpul celui de-al doilea război mondial, în castel a locuit chiar președintele Franței, generalul Charles de Gaulle.

La PSG, Messi primește 30 de milioane de euro net pe sezon

Cotidianul L'Equipe a dezvăluit în ediția de astăzi și ce salariu net primește starul argentinian la clubul parizian. Este vorba de o sumă netă anuală de 30 de milioane de euro, din care un milion în criptomonedă. Dacă Messi își va onora întreaga înțelegere cu PSG, până în 2024, el va câștiga un minimum de 110 milioane de euro, grație unei prime de fidelitate.