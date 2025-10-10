Ce au scris austriecii despre Raul Florucz după ce a jucat în ”măcelul” cu San Marino

Pentru austrieci urmează acum duelul cu România, partidă programată duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.

Austriecii susțin că Raul Florucz a fost cel mai slab jucător în victoria istorică obținută în fața lui San Marino.

Austriecii s-au convins de fotbalistul cu origini române: ”Nu a avut un impact real!”

Fotbalistul cu origini române a primit calificativul ”Satisfăcător”, în condițiile în care ceilalți fotbaliști austrieci au fost notați cu ”Buni” sau ”Foarte buni”.

Raul Florucz, care a refuzat naționala României, a fost trimis pe teren de către Ralf Rangnick în minutul 63, în locul lui Michael Gregoritsch, însă nu a avut acțiuni convingătoare.

”Florucz l-a înlocuit pe Gregoritsch în minutul 63, bifând a doua sa apariție la echipa națională. Totuși, jucătorul celor de la Union Saint-Gilloise nu a reușit să aibă un impact real în aproape jumătate de oră de joc și, astfel, nu a contribuit la marcarea vreunui gol”, au scris austrieciii.

