Ce fost mare fotbalist englez este protagonist într-un videoclip al unei trupe de rock

Fostul mare internațional englez Stuart Pearce (59 de ani), în prezent unul dintre secunzii lui David Moyes la West Ham United, apare în ultimul videoclip al formației britanice de punk rock și new wave The Stranglers.

”Când The Stranglers îți fac o astfel de ofertă, nu o poți refuza. Pur și simplu nu o poți refuza. Am fost onorat de propunerea lor, sunt fanul lor de o viață și faptul că am participat la acest video este ceva special pentru mine”, a explicat Pearce. Fostul fotbalist a mai declarat că a fost la peste 300 de concerte ale formației!

Pearce a antrenat și Anglia, și Marea Britanie!

Considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga ai naționalei Angliei din toate timpurile, Stuart Pearce a jucat cel mai mult la Nottingham Forest, în anii '80 și '90.

După retragere, a devenit antrenor, fiind chiar selecționer al Angliei (pentru un singur meci însă), dar și al Marii Britanii, atunci când echipa a participat la Jocurile Olimpice din 2012. La nivel de club, a fost manager la Nottingham Forest și Manchester City, iar cu naționala Under 21 engleză a jucat o finală de Campionat European.