Ce a făcut Cristiano Ronaldo când a aflat că fotbalistul de la Al Nassr pe care l-a 'înlocuit' a decis să plece de la echipă

Superstarul portughez a fost anunțat oficial drept noul jucător al lui Al-Nassr pe 30 decembrie. Cristiano Ronaldo a semnat din postura de fotbalist liber de contract și devine cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, urmând să încaseze aproximativ 200 de milioane de euro pe an.

Vincent Aboubakar, "forțat" să plece de la Al Nassr



Căpitanul selecţionatei cameruneze s-a aflat în centrul unei situaţii delicate la începutul lunii ianuarie, când precedentul său club, Al Nassr, a reziliat contractul său pentru a elibera unul din cele opt locuri de jucători străini autorizaţi de Federaţia saudită, pentru a permite venirea vedetei portugheze Cristiano Ronaldo.

Vincent Aboubakar a revenit la Beşiktaş după un an şi jumătate de la plecarea sa de la Istanbul, a anunţat clubul turc.

Cum a reacționat Cristiano Ronaldo la plecarea lui Vincent Aboubakar



"Am vorbit puțin, mi-a spus că vrea să rămân. I-am explicat că nu mai stau, din motive personale. M-a întrebat unde se află familia mea, i-am spus că în Franța și că prefer Turcia, pentru că este mai aproape.

Atunci mi-a mărturisit căeste mai bine, dacă familia este atât de departe, e mai complicat. Am fost ferm, am vrut să plec. Am avut mai multe oferte, cei de la Al Nassr voiau să rămân până la finalul sezonului", a povestit camerunezul.