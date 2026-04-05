Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol au remizat duminică seara, 2-2, în derby-ul Moldovei, dar lider în play-off-ul pentru titlu este Petrocub Hîncești.
”🦬 Eroul serii a fost, fără îndoială, Denis Kozlovskiy! Atacantul nostru a înscris ambele goluri ale echipei, ajungând astfel la 18 reușite în actuala ediție de campionat ⚽️”, a transmis la final Zimbru.
Zimbru Chișinău - Sheriff Tiraspol 2-2, cu foarte puțini moldoveni în cele două echipe
Au marcat: Dzianis KAZLOUSKI (4-penalty, 47) / Peter Oluwaseun ADEMO (32), Jose Hugo GONCALVES FLORES (55)
5 aprilie. Chișinău, Stadionul Zimbru
Arbitru: Andrei COJOCARU. Asistenți: Vladislav LIFCIU și Vadim VICOL. Al 4-lea oficial: Denis IVLEV
Zimbru Chișinău: 12.Artem ODYNTSOV, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 8.Tsimafei SHARKOUSKI, 11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO, 15.Dzianis KAZLOUSKI, 24.Dylan CEIJAS THIAGO, 25.Ilya VASILEVICH, 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV
Rezerve: 88.Ivan DOKIC, 92.Cristian SÎRGHI, 4.Cristian GONȚA, 6.Pedro Henrique GABRIEL DIAS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA, 10.Vladimir FRATEA, 17.Tudor BUTUCEL, 20.Luan Andrey DA SILVA DUARTE, 23.Marcello GESTEIRA DE SOUZA, 71.Chiril ȘILCENCO, 77.Serafim COJOCARI
Antrenor: Oleg KUBAREV
Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL, 8.Ibrahima Therna SOUMAH, 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES, 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 24.Danila FOROV, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO
Rezerve: 28.Nicolai CEBOTARI, 3.Liam HERMESH, 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA, 14.Qais GHANEM, 16.Daniel DANU, 17.Vsevolod NIHAEV, 20.Riis Twumasi OPOKU, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 32.Emmanuel AFETSE, 42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, Alesio MIJA
Antrenor: Victor MIHAILOV
Clasamentul din play-off-ul Moldovei