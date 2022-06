Cannavaro a dat lovitura carierei! Cu cine a semnat înainte de a veni la Cluj pentru meciul de retragere al lui Mutu

Fundașul a fost prezent la Cluj-Napoca pentru meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Nu a jucat, din cauza unei probleme la genunchi, dar l-a urmărit de pe bancă pe ”Brilliant” și pe fratele său, Paolo Cannavaro.

Recent, Fabio Cannavaro a făcut o mutare care îi poate asigura contractul carierei de antrenor! A semnat cu Pini Zahavi, impresarul lui Robert Lewandowski, care îi va căuta o echipă napoletanului, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Ar exista discuții inclusiv cu preluarea postului de selecționer al naționalei Poloniei, potrivit sursei citate.

Fabio #Cannavaro has officially chosen Pini #Zahavi as new his agent in the last months. The super agent is working to try to find a bench for Real Madrid and Juventus former player. Poland Football Association have re-opened talks in the last hours. #transfers ????????