Calcă pe urmele tatălui său! Spectacol la antrenament cu Cristiano Jr.: fiul lui Ronaldo impresionează deja de la 11 ani  

Băiatul de 11 ani al starului portughez pare că îi calcă pe urme tatălui său, dovadă fiind și cele mai recente imagini publicate de la o sesiune de antrenamente a juniorilor de pe Old Trafford.

După ce a făcut senzație în Italia, la juniorii lui Juventus, unde a înscris 58 de goluri și a dat 18 assisturi în 28 de meciuri jucate pentru "biaconeri", Cristianito a fost transferat oficial la Manchester United, unde este coleg la echipa U12 cu Filip, fiul lui Nemanja Vidic, și Kai, băiatul lui Wayne Rooney. Puștiul poartă tricoul cu numărul șapte, la fel ca tatăl.

@Vercing223 Cristiano Ronaldo Jr. in training with the Manchester United junior squad.????????

Following his dad’s footsteps.pic.twitter.com/hgXrpPA0ga