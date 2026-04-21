Bucurie pentru fanii lui Real Madrid: spaniolii au câștigat un trofeu important

Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid a câştigat ediţia 2025-2026 a competiţiei UEFA Youth League, intrând astfel în posesia titlului de campioană a Europei la categoria sub 19 ani, după ce a învins cu 4-2 la loviturile de departajare formaţiei belgiană FC Bruges, luni, pe stadionul Tuiliere din Lausanne (Elveţia).

La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 1-1. Madrilenii au deschis scorul în minutul 23, prin Jacobo Ortega, belgienii restabilind egalitatea în repriza secundă, prin Tobias Lund Jensen (64).

La loviturile de departajare, la fel ca în semifinala cu Paris Saint-Germain, portarul echipei "blanco", Javi Navarro, s-a dovedit decisiv, reuşind să apere două penalty-uri ale jucătorilor lui FC Bruges.

Real Madrid a câştigat astfel a doua sa Ligă a Campionilor rezervată juniorilor, precizează EFE, scrie Agerpres.