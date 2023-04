Daniel Zsori (22 de ani), atacantul român născut în Oradea care a evoluat deja la naționala Under 21 a Ungariei și care în 2019 a primit de la FIFA Premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului, s-a accidentat grav în meciul jucat luni de echipa sa, MTK Budapesta, 2-1 în deplasare cu Gyori ETO în Nemzeti Bajnokság II, liga a doua din Ungaria.

În minutul 55, Zsori s-a ciocnit cu portarul gazdelor, Barnabás Ruisz, și-a pierdut cunoștința și a fost nevoie de intervenția ambulanței, care l-a transportat pe atacantul lui MTK la spitalul din Gyor.

Luni noaptea, MTK a făcut un anunț pe pagina oficială de Facebook în care a precizat că ”din fericire, totul pare în regulă cu Daniel Zsori”.

Atacantul din Oradea a evoluat numai în Ungaria, acolo unde a debutat în prima ligă la Debrecen.

Golul său din meciul de debut în NB I, o foarfecă în minutul 90 în 2-1 cu Ferencvaros, a fost cel care i-a adus ”FIFA Puskas Award”.

Zsori a fost legitimat apoi și la MOL Fehervar, care l-a împrumutat pe rând la Budaors, Budafok și Zalaegerszeg, după care în vara lui 2022 a semnat cu MTK Budapesta, una dintre echipele de top ale Ungariei (are 23 de titluri de campioană), ajunsă însă în acest sezon în liga secundă.

După 30 de etape (din 38), MTK se află pe locul 2 în NB II, poziție care asigură promovarea, la un punct în spatele liderului Diosgyor.

Anul trecut, fostul antrenor al lui Daniel de la Budafok, Csaba Csizmadia, și el jucător în naționala Ungariei născut în România, explica în Nemzeti Sport ce s-a întâmplat cu tânărul atacant după ce a câștigat Premiul Puskas:

”De-a lungul conversațiilor pe care le-am purtat cu Daniel, mi-am dat seama că trăiește pentru fotbal. În același timp însă, perioada de după ce a câștigat premiul a fost mai dificilă.

A obținut o distincție prestigioasă, așa că așteptările au crescut, au început să apară și atacuri nemeritate asupra sa, nici el nu a știut cum să reacționeze la început.

Mă refer la tot felul de comentarii și postări de pe internet, mulți nu au înțeles că premiul primit de Daniel a fost pentru cel mai frumos gol al anului, nu pentru cel mai bun fotbalist din lume.

El este un jucător încă tânăr și foarte sensibil, dar cred că acum a depășit toată această situație”.

