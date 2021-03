BREAKING NEWS | Revine Reghecampf in Romania si preia o echipa de Liga a 2-a?! Negocieri de ultima ora cu investitori MILIONARI! Pe ce club au pus ochii

Laurentiu Reghecampf a fost in discutii cu Craiova, dar nu s-a inteles cu Mihai Rotaru.

Acum, ar putea intra in calcule pentru Gloria Buzau! Site-ul stiridebuzau.ro scrie ca Reghe intermediaza preluarea clubului din liga a 2-a de catre un grup de investitori strini. Conform sursei citate, negocierile ar fi intr-un stadiu avansat!



Bogatii lui Reghecampf au afaceri in agricultura si turism. Acestia s-au interesat de situatia financiara a Gloriei si au fost incantati sa afle ca clubul aflat la un pas de disparitie acum cateva luni n-are nicio datorie!

In cazul in care preluarea va avea efect, Gloria se va transforma intr-un club de drept privat si va avea, astfel, dreptul de a promova in Liga 1.

Reghecampf e liber de contract din toamna, dupa ce a plecat de la Al Wasl din Emiratele Arabe Unite. Nu e inca sigur daca rolul sau va fi doar unul de consultant sau daca Reghe se va implica si pe parte tehnica la Gloria.